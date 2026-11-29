Lluís Orriols analiza el escenario electoral a las puertas de las elecciones generales y advierte de que, aunque hay menos indecisos y más votantes convencidos, no existe una señal clara sobre quién se beneficiará de una mayor participación.

"¿Está el pescado vendido sí o no?", pregunta entre risas José Yélamo a Lluís Orriols en laSexta Xplica. El politólogo, basándose en los datos, apunta a que "hay una reducción sustancial respecto a 2023 del número de personas que se declaran indecisas" y asegura que quienes tienen el voto decidido lo tienen "con mayor convicción si cabe".

Orriols cree que estamos en una campaña electoral con "muchas más preferencias afianzadas" de lo acostumbrado. El elemento que más dudas le genera es que el aumento de la participación vaya a significar necesariamente más votos para la izquierda. "Si miramos las encuestas, no hay una señal clara", advierte.

Según Orriols, si miramos entre los que se declaraban abstencionistas en 2023, "hay un sesgo mayoritario a la derecha". "Ahora bien, si miramos a esa gente que vota con mayor convicción, el sesgo sería a la izquierda, así que no hay una señal clara", insiste.

El politólogo ve el escenario de la participación en un 75 % como algo "verosímil", pero evita mojarse.

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