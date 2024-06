El politólogo Lluís Orriols asegura que si algo ha tenido de peculiar esta campaña de las elecciones europeas, que se celebran este domingo 9 de junio, no es tanto que se hayan leído en clave nacional (que suele ser una constante) sino que "hay un elemento que rebasa las fronteras españolas" y es "la posibilidad de que la extrema derecha irrumpa con fuerza y tenga una influencia importante en las instituciones europeas".

Por eso, es este sentido, afirma Orriols, que "la campaña se ha europeizado más que otros años porque todas las elecciones europeas, en España, han tenido altas dosis de política nacional, muy centradas en la competición de PP y PSOE".

Sin embargo, no ésta la lucha o la batalla en la que (a nivel nacional) debemos centrarnos sino en la pugna a la izquierda del PSOE: Sumar y Podemos: "Es una competición en la que dos no caben -no en unas elecciones generales- y parecía que este ciclo electoral se cerraría con una consolidación clara de Sumar como alternativa al PSOE en la izquierda y quizá mañana (los resultados) nos dan una sorpresa y nos dice que esta competición no está aún cerrada". En el vídeo, podemos ver al completo la intervención de Lluís Orriols.