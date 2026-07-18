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Entrevista en laSexta Xplica

El juez Bermúdez, sobre que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular: "No sirve para nada; luego lo revisa el TSJ"

"¿Para qué queremos al jurado? Al final son los jueces los que deciden", ha expresado el magistrado, quien ha indicado que "lo que diga el jurado luego se revisa por un tribunal de profesionales del Tribunal Superior de Justicia".

Juez Bermúdez

El juez Javier Gómez Bermúdez se ha pronunciado en laSexta Xplica sobre la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de avalar que que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular. "Yo quisiera resaltar que lo curioso es que el jurado, que se vendió como el gran avance democrático, ahora está demonizado porque la gente prefiere a los jueces profesionales", ha expresado el magistrado, quien ha reconocido que él fue "profundamente juradista", pero que se volvió "antijuradista" porque, según ha dicho, "no sirve para nada".

En este sentido, Bermúdez ha señalado que "lo que diga el jurado luego se revisa por un tribunal de profesionales del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad respectiva y luego la sentencia se revisa por el Tribunal Supremo". "Entonces, ¿para qué queremos al jurado? Al final son los jueces profesionales los que deciden", ha manifestado.

En este caso, que, ha subrayado, tiene "significancia política, va a ocurrir que se resuelva en un sentido o en otro y se va decir que es por culpa del jurado", algo que el juez considera que "no es verdad". "Mis experiencias con el jurado han sido magníficas, pero porque se implicaron y me impliqué, porque al final al jurado lo maneja el presidente, que es un magistrado profesional, pero que no delibera ni vota", ha aseverado, tras lo que ha explicado que ese presidente "tiene que instruir al jurado sobre términos técnicos, como qué es una alevosía o la diferencia entre un asesinato y un homicidio".

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