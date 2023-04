Sigue la polémica después de que Ana García Obregón haya confirmado que se ha convertido en madre y abuela de una niña por gestación subrogada concebida con el semen de su hijo fallecido.

laSexta Xplica ha abordado el tema de los vientres de alquiler y ha contado en el plató con diferentes puntos de vista y testimonios sobre esta realidad.

Juan Bastón, padre de una niña por gestación subrogada (Candela, de 9 años y medio) ha defendido este método y ha hablado de su caso personal.

"Yo, y como yo miles de familias que acuden a esta técnica, nos hemos preocupado de ir a los destinos donde hay seguridad jurídica para todas las partes que intervienen en el proceso. Seguridad jurídica no solo para los padres de intención, sino también para las gestantes y los niños que van a nacer", ha afirmado.

"Yo estoy muy seguro de cómo he hecho las cosas, me he ido a un país donde se protegen por encima de todo las libertades de las mujeres", ha sostenido.

Ante la posibilidad de que se recurra a los vientres de alquiler por "temas estéticos", ha apuntado que le resulta "difícil de digerir" porque entiende que las razones van mucho más allá.

"En Estados Unidos, como regla general, en la mayor parte de los estados donde tiene regulación, se exige prescripción médica para este método de reproducción asistida", ha destacado.

Por su parte, Beatriz Huerga, abogada experta en gestación subrogada, ha apuntado que "En EEUU, en la mayoría de estados se exige que haya una necesidad médica para acudir a la gestación subrogada". No obstante, también ha indicado que "existen algunas legislaciones que son más laxas, como en el estado de California, donde sí se permite una gestación subrogada sin esa legislación médica, pero no es nada habitual, no es un capricho".