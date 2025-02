Una joven autónoma a Gonzalo Bernardos: "Dime tú dónde están esos jóvenes que están siendo 'ninis', que yo no los veo"

Trabajar en más de un empleo es una realidad cada vez más común en España. La dificultad para llegar a fin de mes, la falta de tiempo libre y el agotamiento son problemas cada vez más frecuentes, un tema que ha sido objeto de debate en LaSexta Xplica.

Durante el debate, el economista y profesor Gonzalo Bernardos afirmó que, más que pluriempleo, lo que observa entre los jóvenes es que hay muchos "ninis" en el país, una declaración que no tardó en generar polémica. Fadua Baaza, joven autónoma y propietaria de un restaurante, le respondió con contundencia: "La gente con pluriempleo está en la universidad o yéndose de Erasmus porque aquí no se puede estar. Dime tú dónde están esos jóvenes que están siendo 'ninis', que yo no los veo".

Desde su experiencia, el panorama es muy distinto al que describe Bernardos: "Veo a gente estresada, trabajando, intentando crear y con ansiedad. Eso es lo que tiene la gente joven hoy en día, no ser 'nini'".

Pese a la réplica, el economista insistió en su postura y apuntó a un problema de actitud: "La principal enfermedad de este país es la 'papitis' y la 'mamitis'. Los jóvenes pueden estar mucho tiempo sin trabajar porque buscan el empleo ideal".