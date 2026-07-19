Un joven de 22 años, propietario de una vivienda: "Me ha costado 50.000 euros, en cinco años termino de pagarla"

laSexta Xplica recibe a Santiago Marín, un joven de 22 años que trabaja en el campo y es propietario de una vivienda. Su situación sorprende a todos los presentes en el plató.

Tiene tan solo 22 años y ya tiene una casa en propiedad. O al menos, la tendrá dentro de cinco años. Santiago Marín trabaja en el campo y ha pedido un préstamo personal para comprarse una casa en un pueblo cerca de Albacete que le ha costado menos de 50.000 euros. Él es uno de los invitados de la noche en laSexta Xplica.

"Hay mucha gente con la libreta en casa para apuntar qué hay que hacer", bromea el presentador, José Yélamo. Su "punto fuerte", cree, es que trabaja en algo a lo que, afirma, muchos quieren dedicarse. "Hay mucha gente que quiere trabajar en el campo pero no profesionalmente, temporeros y demás. Ahí ya viene otro punto sobre los sueldos", explica.

Santiago tiene dedicación plena a un trabajo en el que no hay muchos perfiles como el suyo. "Olé tú por haberte comprado un piso con 22 años, pero decir que no hay gente cualificada para el campo... lo que no hay son sueldos dignos. A mí me consta que todo el mundo quiere trabajar", le rebate Amina Mouthadi.

Santiago afirma que su sueldo es digno. "Hombre, para pagar una casa con 22 años... yo tengo 36 y dos hijos y pago un alquiler de 700 euros viviendo en Bilbao", añade la camarera. "Me parece chocante que un chaval de su edad piense así, que la gente no quiere trabajar en el campo. Por supuesto que quiere, pero son 20 horas por 1.200 euros", insiste ella, mientras que el joven niega esta información.

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