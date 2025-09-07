Josep Borrell, sobre las últimas declaraciones de Tellado: "Es un mensaje subliminal terrible; es inaceptable en cualquier democracia madura"

El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad censura por completo las palabras de este sábado del secretario general del PP. "No sé qué favor hace al PP que haya una persona diciendo estas cosas", sentencia.

Las controvertidas palabras de Miguel Tellado este sábado sobre que haría falta "cavar una fosa para enterrar a un Gobierno agonizante" no han pasado desapercibidas para ninguno de los miembros del Gobierno y del PSOE. Este sábado, laSexta Xplica entrevista de nuevo a Josep Borrell, que no dudaba en censurar las palabras del números dos de los 'populares'.

"Llevo mucho tiempo dedicado a la política internacional, pero hay cosas que no me pueden dejar indiferente", comenzaba haciendo un inciso antes de que Yélamo le preguntara por otra cuestión. "Antes de entrar he escuchado a un dirigente del PP, del que no recuerdo el nombre, que ha dicho como que hay que empezar a cavar fosas para enterrar aun Gobierno agonizante. Tenía un profesor de filosofía que decía que las distintas formas de nombrar reflejan las distintas formas de pensar", espetaba.

El socialista y el ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad aseveró que hablar en España de cavar fosas para enterrar a un Gobierno "no le puede pasar desapercibido a nadie". En su opinión, "es un mensaje subliminal terrible".

"Uno pude decir que desearía tener la mayoría parlamentaria para hacerle una moción de censura, pero esto es simplemente rechazable, terrible y completamente inaceptable en el debate político de cualquier democracia madura", continúo Borrell, que finalmente lanzó una mensaje al PP: "No sé que favor le hace al partido que haya una persona diciendo estas cosas".

