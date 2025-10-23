El vídeo de Nicki Nicole en la segunda temporada de la serie 'Envidiosa'

"Nicki Nicole aparecerá en la próxima temporada de la serie 'Envidiosa'. "Ya la estoy esperando", destaca Alfonso Arús sobre esta segunda temporada que arrancará el 19 de noviembre.

"¡Tengo una sensacional noticia!", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde informa que "Nicki Nicole aparecerá en la próxima temporada de la serie 'Envidiosa'". "Ya la estoy esperando", destaca el presentador del programa mientras que Tatiana Arús pide que todos saquen "el calendario".

"Será el 19 de noviembre", destaca la colaboradora, que enseña en el vídeo algunas imágenes de esa segunda temporada, en la que se incluye el breve fragmento de Nicki Nicole.

Nicki Nicole hace de taxista a Lamine Yamal

La cantante y compositora argentina ha sido pillada por una fan mientras conduce un coche y de copiloto lleva a Lamine Yamal. Su admiradora aprovecha para hacer una pregunta que en nada tiene que ver con su relación con el futbolista.

