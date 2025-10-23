Ahora
El vídeo de la reacción de los padres de David Beckham y de Victoria Beckham al conocer a Leo Messi

"Mucho han tardado", destaca Tatiana Arús al ver las imágenes de los padres de David Beckham conociendo a Leo Messi, que juega en el Inter de Miami, el equipo del que es dueño su hijo.

David Beckham ha publicado la emoción de sus padres y de sus suegros cuando conocen a Leo Messi. "Ya que el equipo es de su hijo, bastante han tardado", destaca Tatiana Arús, que enseña el momento en el vídeo principal de esta noticia.

Por otro lado, Victoria Beckham ha hablado por primera vez en un podcast de Rebecca Loos, la mujer que cuidaba a sus hijos durante su época en Madrid y que aseguró haberse acostado con David Beckham. La diseñadora ha respondido tajante: "Nos han pasado tantas cosas... estábamos hablando de ello porque recientemente hemos celebrado nuestros 26º aniversario de boda".

"Por cierto, la gente decía que no funcionaria y ya llevamos 26 años", ha destacado Victoria Beckham, que ha insistido: "Nos han pasado tantas cosas... y siempre hemos estado juntos y hemos capeado el maldito temporal".

