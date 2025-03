José Yélamo, sobre 'La isla de las Corrupciones' del PP: "No sé si es un ataque efectivo poner a Sánchez con semejante tableta de chocolate"

No puede evitar reír

El PP lo ha vuelto a hacer. En tan solo 48 horas ha publicado dos vídeos 'deepfakes' tirando de inteligencia artificial para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. Uno con motivo del 8M y otro con la temática del 'caso Koldo' al que llamaron 'La isla de las Corrupciones' y para el que utilizaron la cabecera de un conocido programa de televisión.

"No sé si como estrategia para atacar al presidente del gobierno es muy efectivo ponerle con semejante tableta de chocolate", no puede evitar reaccionar José Yélamo a este vídeo, en el que Pedro Sánchez sale con el torso desnudo y con un envidiable 'six pack'.

Un momento que ha servido al presentador y a los colaboradores para tirar de humor y "desmentir" que los cuerpos que se hayan utilizados son los suyos.