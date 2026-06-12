José Yélamo dedica un premio a la denunciante de Gustavo Fuentes por agresión sexual: "Y a todas las que no lo pueden hacer porque tienen miedo"

¿Qué ha dicho? "Me he dado cuenta de que en estos 20 años he tenido mucha suerte. Por ejemplo, de no haber tenido que soportar a un jefe baboso que me hiciera comentarios desafortunados", ha dicho. Y ha agregado: "En definitiva, he tenido suerte de ser un hombre".

José Yélamo, presentador de laSexta Xplica, ha sido galardonado por la Escuela de Reporteros de Andalucía por su excelencia profesional, dedicando el premio a una colega que denunció a su agresor, el exCEO de una productora andaluza, por presuntos delitos de agresión y acoso sexual. Yélamo destacó su suerte por no haber enfrentado situaciones de acoso en su carrera y reconoció el valor de las mujeres que denuncian. El juez de Sevilla investiga a Gustavo Fuentes Aguilar por acoso sexual, tras la denuncia de una reportera que describe un prolongado acoso laboral y sexual. Siete compañeros han corroborado las acusaciones.

José Yélamo, presentador de laSexta Xplica, ha recibido un premio por la excelencia profesional en Andalucía. Un galardón que ha dedicado a la "compañera que ha denunciado a su agresor", el exCEO de una productora andaluza, por presuntos delitos de agresión sexual y acoso sexual y laboral.

El periodista ha dedicado el premio, otorgado por la Escuela de Reporteros de Andalucía, a la "compañera que ha dado el paso y ha denunciado a su agresor, y a todas las mujeres compañeras periodistas que no lo pueden hacer porque tienen miedo de perder su trabajo".

"Lo primero que quiero decir es que me he dado cuenta de que en estos 20 años he tenido mucha suerte. Por ejemplo, de no haber tenido que soportar a un jefe baboso que me hiciera comentarios desafortunados; de no haber tenido que recibir mensajes fuera de tono; de no haberme sentido observado, vejado, agredido en mis años de trabajo", ha dicho. Y ha agregado: "En definitiva, he tenido suerte de ser un hombre".

El juez de la plaza número 5 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla ha abierto una investigación sobre Gustavo Fuentes Aguilar, ya exCEO de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) y expresidente del Clúster audiovisual de Andalucía (LAND), por un presunto delito de acoso sexual y otro contra la libertad sexual tras la denuncia de una antigua reportera de ADM. Tras esto, la productora de Canal Sur ha decidido el "cese definitivo e irrevocable" de Fuentes.

En la denuncia, la periodista describe un terrible acoso sexual continuado con frases como "búscame una reportera que esté tan buena como tú, así con las tetas gordas, como a mí me gustan" o "me vas a tener que reservar una tarde de estas ya para los dos". La denunciante relata todo un infierno laboral así como tres agresiones sexuales fechadas a lo largo de una década. Es más, siete compañeros ya han declarado ante el juez corroborando algunas de estas agresiones sexuales.

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