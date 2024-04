José María Camarero, periodista, afirmó en laSexta Xplica que "con el 15M cambiaron muchas cosas". "Cambiaron tantas cosas que el modo de intentar solucionar la última crisis gravísima que hemos tenido, que es la del COVID, no ha tenido nada que ver con anteriores fórmulas", defendió, a lo que añadió que "el 15M no fue solo un movimiento de España, sino que se estaban manifestando y se estaba gestando un movimiento juvenil en toda Europa, porque lo que se hizo en aquel momento eran recortes para todo el mundo, y eso obligó a muchos jóvenes a irse de España.".

Sin embargo, ahora, según el periodista, "la solución no ha sido esa", por lo que consideró que las cosas "han cambiado mucho", aunque no niega que "la situación de los jóvenes sea precaria". De hecho, Camarero destacó que "quien nació en el año 2000 y tenga ahora 24 años, no ha vivido otra cosa que no sea una crisis".

Así, insistió en que los jóvenes nacidos a partir del 2000 "han vivido crisis tras crisis", tras lo que señaló que él defiende "que las cosas se pueden solucionar de otra manera, como se han intentado solucionar". "No quiere decir que lo que se ha hecho ahora sea la Panacea, pero no estamos viendo que esté habiendo exportación de capacidad intelectual a otros países", expresó, tras lo que subrayó que "el tema fundamental es que tenemos un problema de vivienda".