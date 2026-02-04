José Luis Azañón: "No nos merecemos la clase política que tenemos, necesitamos que miren por el bien de los ciudadanos y optimicen el gasto público"

El empresario José Luis Azañón denuncia la falta de decisión política en la actualización de las pensiones: "Nos merecemos mejores gestores y una clase política que no esté en un cálculo electoral".

José Luis Azañón, empresario y propietario de 'Peluquerías Rizos', carga en laSexta Xplica contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras la caída del decreto ómnibus y reclama una gestión más eficiente de los recursos del Estado.

"Un año más volvemos a tener la misma jugada del año pasado. Se quitarán dos o tres leyes de ese real decreto y se acabará aprobando exactamente igual que el año pasado", afirma, atribuyendo el problema a lo que llama "cálculo político".

"Lo que se esconde detrás es la debilidad de legislar de este gobierno que sabe que no puede sacar las leyes de manera individual porque la mayoría de ellas no se le aprobarían", sostiene.

El empresario asegura que "el tema no es si garantizamos o no garantizamos las pensiones, si vamos a poder cobrarlas o no, sino cuánto vamos a acabar cobrando dentro de 'x' años y si esa cantidad nos permitirá mantener un nivel de vida adecuado". A su juicio, la solución no pasa por subir o bajar impuestos, sino por una mejor gestión de los recursos públicos.

"Nos merecemos mejores gestores, una clase política que no esté en un cálculo electoral, sino que mire por el bien de los ciudadanos y optimice el gasto público. No nos merecemos el nivel de la clase política que tenemos en este país, que es capaz de que un presidente del Gobierno pueda salir en pantalla diciendo que el partido de la oposición está secuestrando a los pensionistas. Este tipo de situaciones lo que demuestra es la debilidad y la bajeza de la clase política que tenemos en este país", concluye el empresario.

