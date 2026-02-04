Rubén del Campo (AEMET) avisa que el jueves será una "jornada adversa": "Habrá vientos huracanados en casi toda España"

Los detalles La AEMET prevé rachas de 80 km/h en casi todo el país para el día jueves y un duro temporal marítimo con olas de 7m en Galicia y 4m en Andalucía. "Serán jornadas muy difíciles", advierte su portavoz.

"Enero ha sido el mes con más lluvias de los últimos 25 años en España". Así lo ha diagnosticado Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, en Al Rojo Vivo, tras un miércoles en el que la borrasca no ha dado tregua, especialmente en Andalucía, donde el riesgo de inundaciones no deja de crecer.

En el caso andaluz, Del Campo ha explicado que "en las últimas dos semanas se ha acumulado la mayor parte de la lluvia, por lo que los suelos ya no dan más de sí". "Gota que cae, gota que se convierte en escorrentía y va a parar a los ríos. La capacidad de absorción es mínima y por eso estamos viendo desbordamientos", ha subrayado.

No obstante, ha advertido de que el foco no debe ponerse solo en Andalucía. "Estamos pendientes de todo el sur peninsular, pero también de otras zonas del oeste y, en general, del interior del país. Es una situación muy generalizada", ha señalado.

En cuanto a si el temporal dará tregua, el prónostico del portavoz no es positivo: "Las lluvias seguirán afectando a buena parte del oeste de la Península. En Andalucía podría llover algo menos, pero será un suma y sigue. Además, será una jornada muy complicada en Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha", ha apuntado.

A las precipitaciones se suman, además, los fuertes vientos. "No es solo una situación adversa por la lluvia, también por el viento", ha alertado Del Campo. Ya se han registrado rachas superiores a los 100 kilómetros por hora en puntos de Extremadura y Andalucía, y el jueves podrían superarse los 70 y 80 km/h en gran parte del país.

Por último, ha alertado del temporal marítimo, con olas de entre seis y siete metros en Galicia y de más de cuatro metros en Andalucía. "Tanto hoy como mañana serán jornadas muy complicadas", ha concluido.