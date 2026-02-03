Un empresario, sobre los impuestos: "No es una cuestión de poner más o menos, es una cuestión de optimizar el gasto público"

José Luis Azañón, empresario y propietario de la peluquería 'Rizos', carga en laSexta Xplica contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras la caída del decreto ómnibus y reclama una gestión más eficiente de los recursos del Estado.

El rechazo en el Congreso del decreto ómnibus del Gobierno -que incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones- ha vuelto a tensar el debate político y mediático en España. Tras no salir adelante por falta de apoyos parlamentarios, el Ejecutivo se enfrenta de nuevo a la necesidad de fragmentar el paquete de medidas o renegociar con sus socios. Una situación que analiza la mesa de debate de laSexta Xplica.

José Luis Azañón, empresario y propietario de la peluquería 'Rizos', muestra una visión muy crítica con la estrategia legislativa del Gobierno y el nivel del debate político. Asegura que la situación actual responde más a intereses electorales que a una verdadera preocupación por la sostenibilidad del sistema público.

"Este es el día de la marmota", dice con indignación. "Un año más volvemos a tener la misma jugada del año pasado, con lo cual ocurrirá exactamente lo mismo en pasillos", pronostica. Azañón cree que "se quitarán dos o tres leyes de ese real decreto y se acabará aprobando exactamente igual que el año pasado".

Durante su intervención, el empresario defiende que la inclusión de ciertas medidas dentro de un decreto ómnibus responde a una táctica del Gobierno. A su juicio, muchas de esas iniciativas no lograrían respaldo suficiente si se tramitaran de forma independiente, lo que evidencia, según dijo, la fragilidad de las mayorías actuales. "Y ese es el cálculo político que tiene el Gobierno, punto", sentencia

El empresario asegura que "el tema no es si garantizamos o no garantizamos las pensiones ni si vamos a poder cobrarlas o no, sino cuánto vamos a acabar cobrando dentro de x, y si esa cantidad nos va a dar lo suficiente como para mantener un nivel de vida adecuado".

Finalmente, carga con dureza contra el Gobierno y el tono del enfrentamiento público, reclamando una gestión más eficiente de los recursos del Estado. "Lo que tenemos que hacer no es una cuestión de poner más impuestos, menos impuestos, bajar o no bajar. Es una cuestión de optimizar el gasto público y lo que no nos merecemos es la clase política que tenemos", concluye.

