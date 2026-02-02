Enrique Cruz, jubilado, sobre el decreto ómnibus: "Los diputados que han votado en contra, o no se lo han leído o no lo han entendido"

Enrique, jubilado, lleva desde los 16 años "luchando por defender a los trabajadores" y asegura que se ha leído y releído el decreto ómnibus "30 veces". "He llegado a un par de desagradables conclusiones", anuncia, para después lamentar que no haya salido adelante.

Enrique Cruz se ha leído y releído 30 veces el decreto ómnibus, asegura en laSexta Xplica. "Hasta que lo he entendido", asegura el pensionista. Por eso, no puede explicarse el motivo de que algunos diputados hayan votado en contra. "He llegado a un par de desagradables conclusiones", anuncia. "La primera, que no se lo han leído o que, habiéndolo leído, no lo han entendido", comienza a enumerar. "La otra, es que, conociéndolo bien, votan en contra solo por el procedimiento que utiliza Feijóo", añade.

Para él, es "muy preocupante" que, según opina, "se antepongan los intereses personales y de grupo de unos pocos en contra de una mayoría ciudadana que tiene serios problemas para llegar a final de mes", sentencia. Enrique no deja pasar por alto que la mayoría de los diputados, afirma, "cobran dos salarios", y que, en muchos casos, considera, esos "segundos salarios son opacos".

Enrique vuelve a centrarse en los pensionistas y lanza una pregunta que él mismo responde: "¿Por qué hay tantos pensionistas que no han cotizado? Coño, porque no les daban de alta. Los tenían marginados". En los años 50 o 60, cuenta, era imposible denunciar esta situación. Él habla con conocimiento de causa: "Llevo desde los 16 años luchando por defender a los trabajadores y trabajadoras".

"¿A quién se le puede reclamar, si no es al propio Estado?", pregunta, diferenciando Estado -"que somos todos"- de Gobierno.

