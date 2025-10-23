Ainhoa Martínez, sobre Junts: “La hora del cambio para Junts debe ser la hora de apoyar una moción de censura presentada por Feijóo”

Ese paso, según la periodista de 'ABC', es crucial para que las amenazas de Junts sean tomadas en serio, ya que al partido dirigido por Carles Puigdemont "se le está acabando el crédito", ya que "lleva muchos ultimátums que no se acaban de traducir en nada".

Este miércoles, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, amenazó con torpedear la estabilidad del Gobierno. "Hablemos menos de cambios de horario y más de la hora del cambio", le dijo Nogueras al presidente Pedro Sánchez en la sesión de control. Una frase que, según aseguraron fuentes de Junts a laSexta, anticipa que podrían pasar "cosas importantes" en las próximas semanas.

Para Ainhoa Martínez, ese cambio debe pasar por "apoyar una moción de censura presentada por Feijóo", ya que, de lo contrario, el Gobierno puede agotar la legislatura aunque no consiga aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

"Llevan muchos ultimátums que no se acaban de traducir en nada", añade Ainhoa Martínez, que aclara para concluir que "soltar la mano de Sánchez no implica coger la de Feijóo".

