Gonzalo Bernardos niega que España sea un "infierno fiscal": "El 80% de las personas sale ganando pagando impuestos"

El economista ha explicado que, salvo contadas excepciones, España es el país en el que menos impuestos se paga del sur y occidente de Europa.

Gonzalo Bernardos ha respondido a aquellos que aseguran que en España se pagan muchos impuestos y ha negado que nuestro país sea un "infierno fiscal".

"El conjunto de la zona de euro paga el 40,6% del PIB. En España, el 37%. De todos los países del sur de Europa, excepto Malta, España es el país en el que se pagan menos impuestos. De todos los países de Europa occidental, excepto Irlanda con cuentas tramposas, España es el país en el que se pagan menos impuestos", ha detallado.

De hecho, para quienes también señalan al Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha explicado que "en 2018 se pagaba el 35% del PIB, ahora el 37%". "Pero han subido las prestaciones", ha matizado Bernardos.

"Todos esos jóvenes que dicen que pagan demasiado, han de pensar que la mayoría han ido a una escuela pública o una concertada y, en el debe de ellos con la administración, le deben mucho dinero. No al revés", ha sentenciado.

Por último, Bernardos ha reflexionado que "los impuestos, indudablemente, hacen que la sociedad sea más justa". "Si miramos las cuentas personales, el 80% sale ganando pagando impuestos porque recibe más prestaciones de las que paga", ha concluido con un mensaje a los que se quejan de presión fiscal.

