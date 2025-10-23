Juanma Lamet, ante el escándalo del Gobierno de Ayuso por declarar la Casa de Correos Lugar de Memoria Democrática: "La cortina de humo la está poniendo la Comunidad de Madrid"

El periodista ha reprochado en Al Rojo Vivo la reacción de Isabel Díaz Ayuso al rechazar que la Real Casa de Correos sea declarada Lugar de Memoria, y sostiene que la presidenta madrileña convierte el homenaje a las víctimas en una nueva batalla política.

Ante el escándalo generado por Isabel Díaz Ayuso y su gobierno tras la iniciativa del Ejecutivo central de declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria, el periodista Juanma Lamet se ha mostrado crítico en Al Rojo Vivo.

"¿Qué le molesta a Isabel Díaz Ayuso de que se ponga una placa en la Real Casa de Correos para honrar a las víctimas de la tortura?", se ha preguntado Lamet durante su intervención.

El periodista ha subrayado la importancia histórica del edificio, recordando que "la Real Casa de Correos no ha sido solo la sede de la Comunidad de Madrid, sino un espacio donde han ocurrido hechos de enorme relevancia a lo largo del tiempo".

Frente a la explicación del Gobierno madrileño, que tilda la medida de "otra maniobra del Gobierno de Sánchez para distraer" —una estrategia que desde el entorno de Ayuso han bautizado como el "francomodín"—, Lamet ha replicado: "Si Ayuso hubiera dicho que sí y punto, no habría habido ni francomodín ni cortina de humo. La cortina de humo la está poniendo la propia Comunidad de Madrid".