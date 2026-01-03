Jesús Núñez, sobre Venezuela: "En su comparecencia, Donald Trump no ha dicho ninguna vez la palabra democracia"

"La principal prioridad en su política exterior es el control, el dominio del continente americano. Trump lo que está buscando es tener actores leales que jueguen a su juego", analiza Jesús Núñez.

En este vídeo de laSexta Xplica, Jesús Núñez valora la comparecencia de Donald Trump ante los medios de comunicación tras el ataque a Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro y de su mujer.

Núñez destaca que Trump ha basado su discurso en su verdadero interés, que es el petróleo de Venezuela. "Evidentemente, es una variable fundamental en la ecuación. No es la única, pero es fundamental", considera.

"¿Esto va de un proceso de transición democrática, no?", plantea el colaborador, para después añadir que "en su comparecencia, Donald Trump no ha dicho ninguna vez la palabra democracia".

Por otro lado, Jesús Núñez recuerda la estrategia nacional de seguridad de Estados Unidos publicada el pasado 4 de diciembre de 2025. "La principal prioridad en su política exterior es el control, el dominio del continente americano. Trump lo que está buscando es tener actores leales que jueguen a su juego, que se subordinen a su dictado y que China y Rusia no tengan la más mínima opción de cuestionar el 'estatus quo' que quiere imponer y para eso va a imponer aranceles y la fuerza bruta", opina.

