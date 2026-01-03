Josep Borrell: "Una operación que se hace sin una sola baja no se puede hacer sin que nadie les ayude desde dentro"

Josep Borrell ha analizado el ataque de Estados Unidos a Venezuela ocurrido de madrugada. El exalto representante de la Unión Europea cree que la operación fue un éxito militar, aunque duda de que se realizara sin apoyo desde dentro del país.

El exalto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, ha visitado el plató de laSexta Xplica para dar su opinión sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela durante la madrugada del sábado.

Borrell ha calificado la misión estadounidense como "exitosa desde el punto de vista militar". Sin embargo, ha expresado dudas sobre que la operación se llevara a cabo sin ayuda desde el interior del país.

"Una operación que se hace sin ninguna sola baja no se puede hacer sin que nadie les ayude desde dentro", ha señalado Borrell. En este sentido, también ha subrayado que "es muy extraño que los americanos hayan hecho esa operación de llegar y llevarse a Maduro sin que hayan tenido que tirar un solo tiro".

