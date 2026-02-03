Tellado anuncia que el PP apoyará el decreto del Gobierno "si solo van las pensiones" y tacha de "tomadura de pelo" el ómnibus: "Sánchez ha tomado como rehenes a los pensionistas"

¿Qué ha dicho? El secretario general del PP asegura que, mientras no se publique el texto presentado por Moncloa, no se puede comprometer a votarlo en el Congreso: "Nos fiamos tan poco de Sánchez que tenemos que leer el decreto".

El Partido Popular apoyará el decreto presentado este martes por el Gobierno "si solo van las pensiones". Es el anuncio que el secretario general del PP, Miguel Tellado, hace en Al Rojo Vivo tras conocer que, finalmente, el Ejecutivo ha desestimado la idea del decreto ómnibus y presentará la revalorización de las pensiones separada del resto de medidas del escudo social.

No obstante, el número dos de Alberto Núñez Feijóo asegura que en Génova no confían en que lo anunciado por Moncloa sea estrictamente cierto, por lo que, al igual que ha anunciado Míriam Nogueras, de Junts, en Al Rojo Vivo, analizarán la letra pequeña del texto: "Nos fiamos tan poco de Sánchez que tenemos que leer el decreto".

Tellado celebra que finalmente se desbloquee la cuestión de las pensiones, aunque apunta que esta decisión se ha llevado a cabo porque a Moncloa no le ha quedado otra opción después de que Sánchez haya "tomado como rehenes a los pensionistas para aprobar medidas que la mayoría parlamentaria no sustenta".

Recelo del PP hacia la moratoria antidesahucios

En su entrevista con Antonio García Ferreras, Tellado también muestra su rechazo al acuerdo entre el Gobierno y el PNV para modificar la moratoria antidesahucios de forma que se dé seguridad jurídica a los propietarios a la par que se garantiza la no expulsión de los inquilinos vulnerables: "Me parece una tomadura de pelo, el PNV dice que aquí hay derecho a la propiedad privada, pero un poquito solo".

"El escudo social debe aplicarlo la Administración, no los propietarios de vivienda", apunta el portavoz del PP al respecto, que define la paralización de los desahucios como "una broma de mal gusto que define la situación a la que el sanchismo ha llevado a nuestro país". "Cada vez hay más familias en situación de vulnerabilidad que deben ser atendidas por las administraciones públicas", denuncia.

"Fue una medida que se puso en marcha en la pandemia, pero hoy se hace recaer en los propietarios la situación de las familias que no pueden pagar el alquiler", asegura Miguel Tellado al respecto para concluir.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.