Javier Díaz-Giménez: "Todos quieren el Estado de bienestar, pero no he visto a nadie decir que paga pocos impuestos"

El debate sobre los impuestos ha centrado la atención esta semana en laSexta Xplica. El economista y profesor Javier Díaz-Giménez, en su intervención, comparó la situación de los ciudadanos con la "maldición de Casandra", advirtiendo que, aunque todos desean un Estado de bienestar, nadie parece dispuesto a asumir su parte correspondiente en el pago de impuestos.

"Os he dicho al principio que nos íbamos a pelear porque todo el mundo quiere que pague los impuestos el resto. Julen quiere que los paguen los trabajadores, no los empresarios; Afra quiere que los pequeños empresarios no los paguen, pero los grandes sí… Y así todos, esperando que el sistema funcione, pero nadie se levanta y dice 'pago pocos impuestos'. No he visto a nadie que, cuando hace la declaración de la renta, piense que paga poco, y se ofrezca a poner 2.000 euros más, por el bien del estado de bienestar", afirmó Díaz-Giménez.

El economista también criticó la noción de 'tipo efectivo' de los impuestos, que algunos economistas como Julen habían mencionado. "Mira Julen, te estás inventando el tipo efectivo. Te voy a explicar cómo funciona: yo gano 1.000 euros, pago el 45% en impuestos, es decir, 450 euros, me quedan 550 euros. Luego, cuando consumo, me quitan el 21% de IVA, lo que me deja con 455 euros. Trabajo hasta el 16 de julio para financiar el estado de bienestar, pero ni un solo euro de lo que gano vuelve a mí. Y no me voy a Andorra porque creo en este sistema", explicó.

Díaz-Giménez concluyó con una crítica tajante al tipo efectivo mencionado por Julen. "Mi tipo efectivo no es el 14%, como algunos dicen. Es el 58% cuando sumo todos los impuestos marginales. El que no entienda que el impuesto marginal es el que realmente distorsiona las decisiones, no entiende nada del sistema fiscal".