Javier Díaz-Giménez: "Si los salarios en España son bajos es porque desgraciadamente la productividad de muchos españoles es muy baja"

El economista ha detallado que si los salarios son tan bajos es por una suma de la baja productividad del trabajador español sumado al bajo coste de oportunidad.

Javier Díaz-Giménez ha detallado en laSexta Xplica el por qué de los salarios tan bajos que hay en España, unas nóminas que para el economista se deben a que "desgraciadamente" el nivel de productividad del trabajador español es bajo.

"El máximo salario que te pueden pagar es el valor de tu productividad. Nadie te puede pagar ni un euro más. Da igual que pongas el salario en 1.200 o en 3.000. Nadie te va a contratar y te va a pagar por encima de tu productividad. Y el mínimo salario que te pueden pagar es tu coste de oportunidad", ha detallado.

Para comprender mejor el significado del coste de oportunidad, el economista ha puesto un ejemplo: "A un futbolista no le puedes pagar menos de una millonada porque se va a otro club que sí le paga esa millonada. por lo cual, todo el que quiera contratar a una estrella deportiva le tienes que pagar una millonada porque ese es su coste de oportunidad. Si lo salarios en España son bajos es por dos razones: porque la productividad, desgraciadamente, de muchos españoles es muy baja y porque su coste de oportunidad también lo es. Y eso hace que los salarios sean bajos".

Además, Díaz-Giménez ha sumado como otro factor que hay muchos meses "que son más caros de lo que te permite tu productividad". Pero, pese a todo, recuerda: "Todos los seguros sociales nos ayudan llegar a final de mes y nos protege de muchos riesgos. Nuestras vidas, con esos salarios bajos y meses caros, siguen siendo unas vidas magníficas".

