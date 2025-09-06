Ahora

Tras las declaraciones de Tellado

Noelia Núñez (exdiputada del PP), a Enma López: "En el PSOE sois expertos en faltar el respeto a víctimas cuando eleváis a los altares a Bildu"

"Es deleznable utilizar a las víctimas para hacer política, como ha hecho Sánchez, manipulando unas declaraciones de Miguel Tellado", ha expresado la exdiputada del PP, quien ha dicho a Enma López que están "usando a las víctimas del franquismo para tapar la semana que tiene Sánchez por delante".

Noelia Núñez

Noelia Núñez, exdiputada del PP, ha reaccionado en laSexta Xplica a unas declaraciones de la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, sobre el "respeto a las víctimas". "La verdad es que en el PSOE sois expertos auténticos en faltar el respeto a las víctimas cuando, por ejemplo, eleváis a los altares a Bildu, o le regaláis la alcaldía de Pamplona", ha expresado Núñez.

Así, la exdiputada del Partido Popular ha señalado que es "bastante deleznable utilizar a las víctimas para hacer política, como ha hecho Sánchez, manipulando unas declaraciones de Miguel Tellado". "Me parece deleznable que sea el propio presidente del Gobierno el que manipule unas declaraciones para mezclarlas con el franquismo, cuando Tellado no ha hecho ni una sola referencia al franquismo", ha defendido Núñez, quien se ha dirigido a Enma López para decirle que en el PSOE están "usando a las víctimas del franquismo para tapar la semana que tiene Pedro Sánchez por delante".

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE carga contra "el último exabrupto" de Tellado y exige a Feijóo que le desautorice: "El PP sigue cruzando líneas rojas"
  2. El Premier Tech borra la palabra Israel de sus maillots de La Vuelta para "priorizar la seguridad" de sus ciclistas
  3. Trump amenaza a Chicago usando una mítica frase de 'Apocalypse Now': "Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana"
  4. "Sacó un rifle y disparó contra un bar": dos muertos y un herido durante un tiroteo en Carmona
  5. La tragedia del funicular de Portugal pudo ser todavía mayor: un segundo aparato salió en dirección opuesta pero consiguió ser retenido
  6. Jim Jarmusch conquista el León de Oro de Venecia con 'Father Mother Sister Brother'