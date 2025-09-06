Noelia Núñez (exdiputada del PP), a Enma López: "En el PSOE sois expertos en faltar el respeto a víctimas cuando eleváis a los altares a Bildu"

"Es deleznable utilizar a las víctimas para hacer política, como ha hecho Sánchez, manipulando unas declaraciones de Miguel Tellado", ha expresado la exdiputada del PP, quien ha dicho a Enma López que están "usando a las víctimas del franquismo para tapar la semana que tiene Sánchez por delante".

Noelia Núñez, exdiputada del PP, ha reaccionado en laSexta Xplica a unas declaraciones de la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, sobre el "respeto a las víctimas". "La verdad es que en el PSOE sois expertos auténticos en faltar el respeto a las víctimas cuando, por ejemplo, eleváis a los altares a Bildu, o le regaláis la alcaldía de Pamplona", ha expresado Núñez.

Así, la exdiputada del Partido Popular ha señalado que es "bastante deleznable utilizar a las víctimas para hacer política, como ha hecho Sánchez, manipulando unas declaraciones de Miguel Tellado". "Me parece deleznable que sea el propio presidente del Gobierno el que manipule unas declaraciones para mezclarlas con el franquismo, cuando Tellado no ha hecho ni una sola referencia al franquismo", ha defendido Núñez, quien se ha dirigido a Enma López para decirle que en el PSOE están "usando a las víctimas del franquismo para tapar la semana que tiene Pedro Sánchez por delante".