La hostelería, junto al gremio de los artistas, es el sector que menos cobra en España y, según Javier Díaz-Giménez, esto se debe a que "es el sector que menos formación y menos capital humano tiene", ya que "absorbe a todo el fracaso escolar" de nuestro país.

"Es el único sector que permite trabajar a nuestros jóvenes que no han terminado la secundaria porque no han querido", añade. Y explica que el que no terminen los estudios obligatorios se debe a que "saben que pueden ir a un bar a poner copas". "Entonces empieza su vida de esa manera y a partir de ahí ya no tienen arreglo", opina, y añade que "todo empieza en la educación".

En este vídeo, el economista Javier Díaz-Giménez también sostiene que los trabajadores de la hostelería "no quieren formarse" y "esa es la razón por la que cobran el sueldo que cobran". Puedes ver su intervención al completo sobre estas líneas.