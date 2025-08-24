Triplex de la ONCE de hoy | Comprueba los resultados de los sorteos del 24 de agosto de 2025

Últimos cinco sorteos del Triplex de la ONCE de esta semana de agosto. Comprueba aquí si te ha tocado alguno de los premios que se reparten este domingo.

Último día de la semana y con él, últimos cinco sorteos del Triplex de la ONCE. Con los del domingo 24 de agosto de 2025 se completan los 35 sorteos semanales de esta lotería de la ONCE que, igual que el Super Once, se celebra todos los días de la semana. Con un premio máximo de 150 euros, estos son los cinco números de tres dígitos que reparten suerte este domingo:

Primer sorteo del Triplex (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación

Los cinco sorteos del Triplex (y los del Super Once) se celebran siempre a la misma hora: el primero, a las 10:00h, y se van sucediendo a las 12:00h, a las 14:00h y a las 17:00h hasta que, sobre las 21:15h, se anuncia el último número ganador de la jornada.

Sobre esta hora la ONCE anuncia también el último premiado del Super Once de la jornada, pero también el número ganador del último Sueldazo del Fin de Semana, un sorteo que se celebra únicamente sábados y domingos.

En lo que respecta al resto de sorteos de los domingos, sumamos la última Bonoloto de la semana, que también se celebra a diario, y el Gordo de La Primitiva, un sorteo de Loterías y Apuestas del Estado que se desarrolla únicamente los domingos. Aquí puedes consultar todos los números que han repartido premios en el Triplex de la ONCE esta semana:

Lista de premios del Triplex

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE. Nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, el premio también lo es: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).