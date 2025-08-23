Camarero calcula la fortuna de Trump: "Ascendería a 5.500 millones de dólares"

Ahora

El periodista económico José María Camarero ha analizado en laSexta Xplica el patrimonio del presidente estadounidense, Donald Trump.

El patrimonio del mandatario republicano ascendería a 5.500 millones de dólares, de los cuales 3.300 millones corresponden a negocios en criptomonedas.

"Se ha revalorizado tanto que está en los 100.000 dólares el bitcoin", sostiene el experto.

Asimismo, indica que existen tres pilares que sostienen su fortuna. Uno de ellos es la red social Truth Social, "el caballo de Troya": "Es donde tiene concentrado el verdadero negocio de las criptomonedas".

En paralelo, consigue más dinero gracias a la plataforma de finanzas World Liberty, donde se encuentran sus familiares y amigos y a los 'memecoins', los cuales generan hasta 300 millones de dólares.

