"Son extranjeros que cobran su jubilación en otros países y se sacan un sobresueldo aquí": el perfil de los taxistas ilegales de Alicante

Los taxistas de Alicante denunciaban en este programa de Equipo de Investigación de 2014 que unos transportistas ilegales les robaban el trabajo. Más baratos, pero sin seguros, licencias ni impuestos.

El aeropuerto de Alicante ya era en 2014 uno de los más transitados de España. "Las rutas de bajo coste han abierto una puerta al turismo 'low cost'", explicaba Glòria Serra en este reportaje de Equipo de Investigación fechado en ese año. Visitantes extranjeros de clase media, más edad y mayor poder adquisitivon eran el target perfecto.

Muchos de ellos venían desde Inglaterra. Los vuelos eran más económicos para ellos que cualquier otro tipo de viajes por tierra. Aquí les esperaba un país en oferta. En cuanto ponían un pie en España, la maquinaria turística se ponía en marcha.

Folio en mano, decenas de hombres esperaban a los viajeros. Habían sido contratados de antemano. Ellos eran solo el primer paso de su viaje y los encargados de guiarles hacia su próximo destino, sin embargo, estos transportistas no siempre cumplían con la legalidad vigente.

Así lo denunciaban los taxistas de la zona ante las cámaras: "Una parte de nuestra tarea es dedicarnos a buscar quiénes nos roban el trabajo". Un servicio más barato, pero sin seguros, licencias ni impuestos. "Hemos llegado a constatar hasta 3.000 taxistas ilegales. La mayoría son extranjeros, ingleses y holandeses, que cobran su jubilación en sus respectivos países y se sacan un sobresueldo ejerciendo la profesión de taxista ilegalmente", explicaba uno de los profesionales que se quejaban de esta situación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2014 de laSexta que se ha vuelto a emitir este fin de semana.

*Ya puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: Turismo Salvaje' en atresplayer.com.