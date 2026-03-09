"Cocodrilos por todas partes": las fuertes inundaciones en Australia provocan la presencia de los reptiles cerca de zonas habitadas

Los detalles Las autoridades del norte han alertado a la población de que los animales están cerca de zonas habitadas y han pedido a los ciudadanos que no se bañen en ríos.

La Policía del Territorio Norte de Australia ha advertido sobre la presencia masiva de cocodrilos debido a las inundaciones que afectan la región, obligando a evacuar a miles de personas. El comandante Shaun Gill ha instado a la población a no entrar al agua, ya que las corrientes rápidas y la actividad de los cocodrilos representan un peligro. Las fuertes lluvias han desbordado varios ríos, causando graves inundaciones en localidades como Katherine, que enfrenta las peores desde 1998. Más de 1.000 personas han sido evacuadas, algunas en helicóptero, mientras las autoridades esperan una mejora con el cese de las lluvias.

La Policía del Territorio Norte de Australia ha alertado de la presencia de cocodrilos "por todas partes" a raíz de las inundaciones que afectan a la región y que han provocado la evacuación de miles de personas.

"Hay cocodrilos absolutamente en todas partes. Por favor, no te metas en el agua. El mensaje es claro: no nades, por dos razones, por las rápidas corrientes del río y porque es allí donde los cocodrilos están más activos", ha declarado el comandante Shaun Gill durante una rueda de prensa, donde también ha pedido a la gente sea "prudente" y que se mantenga en los refugios. "Nuestra prioridad es salvar vidas", ha expresado.

Las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana han provocado el desborde de varios ríos e inundaciones en varias poblaciones del norte del país. Por ejemplo, la remota ciudad de Katherine, con una población de cerca de 6.000 habitantes y a unos 320 kilómetros al sureste de Darwin -capital regional-, sufre las peores inundaciones desde 1998, según las autoridades.

La Policía ha informado de que han evacuado de sus hogares a más de 1.000 personas, algunas mediante el uso de helicóptero, de toda la región. "La situación es muy difícil", ha manifestado el comandante, quien ha dicho que espera que en los próximos días la situación mejore ante la previsión de ausencia de lluvias.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.