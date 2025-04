Javier Chicote, tras la denuncia de Juan Carlos I a Corinna: "Ya solo faltaría Bárbara Rey"

Esta semana se ha conocido que el rey Juan Carlos I estaría preparando una demanda contra la que fue su amante durante décadas, Corinna Larsen. En este vídeo de laSexta Xplica, Javier Chicote, jefe de investigación del diario 'ABC', analiza la situación judicial del rey emérito.

"Ya solo faltaría Bárbara Rey", bromea Chicote. Sin embargo, añade que don Juan Carlos no planea, de momento, presentar ninguna denuncia contra la vedette.

En lo que se refiere al caso de Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, el periodista asegura que la demanda "no tiene mucho recorrido" y que todo podría resolverse en el acto de conciliación. Un acto al que Revilla asistirá, aunque no esté obligado a hacerlo, mientras que el rey emérito, según Chicote, no tendría intención de acudir.

Por otro lado, la denuncia contra Corinna Larsen "puede ser un poco más compleja, pero tampoco puede prosperar", indica el periodista. Chicote también explica en este espacio de laSexta el trasfondo de las querellas judiciales emprendidas por el rey emérito.

"Está muy preocupado sobre cómo va a pasar su figura a la historia y, lógicamente, está pesando ahora mucho más la cara B del rey que la parte positiva. Él tiene la sensación de que no ha hecho nada mal", comenta el periodista.