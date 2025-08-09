Isabel Morillo recuerda el vídeo "esperpéntico y friki" de Vox en Andalucía en 2015: "Les apedreaban en los mítines"

En el anuncio para la campaña a las andaluzas la formación de ultraderecha afirmaba "que nos iban a invadir dos millones de musulmanes" y que se les iba a dar "la Mezquita y la Giralda", cuenta Morillo.

Isabel Morillo ha recordado la primera vez que escuchó el nombre de Vox en el panorama político. Fue en las elecciones de Andalucía, en 2015, con un vídeo que dice les pareció "muy friki y muy esperpéntico".

"Era una periodista con un velo y se firmaba la cesión de la Mezquita y de la Giralda a los musulmanes. Que nos iban a invadir dos millones de musulmanes", cuenta.

Y aún había más en el vídeo: "Si no quieres un Al Ándalus vota a Vox, que es la auténtica derecha".

No salió bien la campaña, tal y como cuenta Morillo: "Les apedreaban en los mítines por las calles, y tuvieron menos votos que Pacma. Ahora el líder de Vox puede ser el vicepresidente de España y pueden ser determinantes en el Gobierno".

"Algo hemos estado haciendo mal. El discurso de Vox es racista, con un caldo de cultivo muy importante. Pero el buenismo no es el camino, no nos podemos poner una venda y mirar hacia otro lado", expresa.