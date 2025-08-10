Ahora

Un muerto y dos heridos en un apuñalamiento múltiple en un pub de Alemania

Los detalles El suceso se habría originado tras un enfrentamiento, aseguran fuentes policiales. Por su parte, el autor del crimen ha sido identificado y detenido.

Un pub del centro de la ciudad alemana de Geldern se convertía en la noche de este sábado en el escenario de un apuñalamiento múltiple que ha dejado un muerto y dos heridos.

El suceso se habría originado tras un enfrentamiento, aseguran fuentes policiales. Por su parte, el autor del crimen ha sido identificado y detenido.

Este hombre, de 41 años, habría utilizado un cuchillo como arma, creen agentes alemanes. De su lado, la Policía ha desplegado un gran operativo para esclarecer los hechos.

Aún no han trascendido más detalles sobre las razones del ataque, la identidad del fallecido o si hay más heridos.

