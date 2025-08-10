Isabel Morillo: "Juan Carlos I pidió perdón con el elefante pero ahora no asume que ha robado a los españoles"

La periodista, en laSexta Xplica, considera que "hasta las infantas han comprado el relato victimista de su padre".

Isabel Morillo ha analizado la situación de Juan Carlos I. La periodista, en laSexta Xplica, afirma que "el pueblo no es tonto" y que no se le "ha perdonado" porque "no ha pedido perdón".

"Faltan gestos. nada es blanco o negro. Este señor puede que haya hecho una contribución importante desde la transición, pero la gente no le ha perdonado porque no ha pedido perdón", expresa.

Y compara su situación con la de la reina Sofía: "A ella en Semana Santa, en Sevilla, se la aplaudía por las calles. Si el emérito hiciera eso no pasaría lo mismo".

"Se siente víctima de un complot, y tiene un entorno que no le habla claro. Solo su hijo hizo un pacto con él para que se mantuviera fuera. Hasta sus hijas, las infantas, alimentan el relato victimista del padre", prosigue.

Recuerda, para terminar, lo que pasó con el elefante: "Él pidió perdón por eso, pero con esto no porque no asume que ha robado a los españoles".