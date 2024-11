El inversor inmobiliario Javier Medina reflexiona en el plató de laSexta Xplica sobre los problemas de la vivienda en España: "Tengo pisos, llevo desde los 18 como autónomo y llevo 12 años levantando la persiana de mi negocio de lunes a domingo y no voy a tolerar que venga ni el Sindicato de Inquilinas, ni Dora la Expropiadora ni ningún comunista a decirme lo que tengo que hacer con mi vivienda".

"Si la tengo que dejar vacía o alquilar al inquilino que a mí me convenga", destaca el autónomo, que asegura que, cada día más, mira "qué tipo de inquilino entra" y hace "seguros de impago". "Hace tres años ni me planteaba y a día de hoy es impensable no tener seguros antipago de alquiler", critica el autónomo, que destaca que "nadie va a decidir" lo que hace con su propiedad privada que tanto le ha costado conseguir.

"Ese volumen de impuestos que paga el inversor inmobiliario no es suficiente para estar tranquilo con el Estado, con todas las atribuciones para pagar supuestamente estos hospitales, carreteras y colegios, que todos sabemos que no va por ahí", critica Medina, que es interrumpido por José Yélamo: "Hombre, el dinero va, otra cosa es que se puedan gestionar mejor, pero los colegios se hacen de alguna forma".