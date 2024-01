Manuela Fernández es pensionista y vive con sus dos hijos, de 29 y 33 años. Esta última, María José, se ha visto obligada a regresar a la casa de madre debido a su precaria situación económica, según ha expuesto la mujer en el programa laSexta Xplica.

"Ella ha tenido que volver a casa porque no puede vivir. Viene cargada de deudas", ha lamentado Manuela, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas. "Me hierve la sangre porque vengo de una transición en la que hemos luchado mucho para avanzar y nos lo han quitado de la noche a la mañana", ha recalcado.

La jubilada se ha mostrado muy crítica con el periodista José María Camarero después de que éste expresara que sus hijos "no son capaces de sobrevivir" de una manera independiente. "No. Porque no son capaces, no. Es porque no les dan una oportunidad. Porque la política no funciona. Los políticos no funcionan", ha expresado.