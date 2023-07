Álvaro Pintado, de 19 años, fundó la empresa 'Hello' hace cinco meses y ya "está valorada en 1,4 millones de euros", según indicó. "Es un proyecto que nació hace un año y cinco meses con mi cofundador, que también es muy joven, y es un camino muy diferente a lo que suele ser lo habitual en gente joven, que es el de estudiar una carrera", expresó el joven.

En este sentido, Pintado criticó que en España "no es tan común" el emprendimiento entre los jóvenes porque "no se incentiva". "Es una vía que no se suele utilizar porque es muy arriesgada. Dependes de ti realmente, no hay muchas ayudas que te pueden hacer crecer, como sí ocurre en EEUU, donde directamente fomentan el emprendimiento en universidades y hay muchas ayudas públicas del Gobierno", subrayó.