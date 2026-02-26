Habla una directora de una agencia de viajes: "Ir a un hotel de 4 estrellas en Menorca sale igual que ir a Punta Cana esa semana"

Beatriz Oficialdegui, directora de marketing de la agencia de viajes 'Destinia', explica en este vídeo cómo están cambiando los hábitos vacacionales de los españoles este verano.

En este programa de agosto de laSexta Xplica, la directora de marketing de la agencia de viajes 'Destinia', Beatriz Oficialdegui, explicó en el plató cómo están cambiando los hábitos vacacionales de los españoles este verano: "Hay un cambio de tendencia en general".

"Están hablando todo el rato de que los españoles no vamos de vacaciones y estamos yendo de vacaciones", afirmó la mujer, que explicó en el vídeo principal de esta noticia que durante los primeros meses del año 2025 hubo una bajada en las reservas, pero la situación cambió en las últimas semanas: "A finales de mayo íbamos fatal de españoles reservando para verano, y en junio y julio está todo por las nubes. Están reservando muchísimo".

Sin embargo, la experta también advirtió sobre una tendencia que se ha consolidado en los últimos años y que podría afectar al turismo nacional: "Irte a un hotel de 4 estrellas en Menorca te sale igual que ir a Punta Cana la misma semana". Esta tendencia está provocando que muchos viajeros valoren más salir fuera de España.

"Si te vas a Roma o Lisboa, te sale más barato que irte a Madrid o Barcelona", destacó la experta, que explicó que, según datos de la agencia, "para verano hay un 17% más de reservas para irse al extranjero que el año pasado".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de laSexta Xplica.

