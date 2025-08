El mensaje de un inversor inmobiliario a los que no se pueden ir de vacaciones: "Si yo no me iba un año, no pasaba nada"

En el último programa de laSexta Xplica, los tertulianos debatieron sobre los elevados precios que se están registrando estas vacaciones. Una situación que, según diversos datos, está dejando a muchos españoles sin la posibilidad de disfrutar unos días de descanso.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), un tercio de la población no puede permitirse unas vacaciones, y el 60% de los españoles ha recortado días de descanso a causa del encarecimiento generalizado.

"Cuando empecé a trabajar no sufría si un año no me podía ir de vacaciones, no pasaba nada si al año siguiente tampoco podía irme", comentó Pascual Ariño, inversor inmobiliario, al hablar de esta situación. Además, señaló cuál considera la clave para poder disfrutar del descanso: “Ahorrar e invertir para que así puedas generar una calidad de vida".

Ariño también defendió que no irse de vacaciones un año no debería verse como un drama: "Porque pases uno o dos años sin poder ir de vacaciones tampoco es un mayor problema... Todo el mundo queremos ir de vacaciones en agosto, que es cuando más caro es todo. En vez de ir en agosto, yo, cuando era joven y no me llegaba el dinero, me he ido en octubre o noviembre", explicó.