Guillermo Fesser, sobre la diferencia de sueldo en EEUU y España: "Si pudiera trabajar allí, cerrar la puerta y salir a la calle aquí..."

José Yélamo entrevista en laSexta Xplica a Guillermo Fesser y Juan Luis Cano, componentes de Gomaespuma. Fesser habla de su vida en EEUU.

José Yélamo entrevista en laSexta Xplica a Guillermo Fesser y Juan Luis Cano, más conocidos por muchos como Gomaespuma. Hace más de 45 años que juntos dieron vida a este dúo cómico que lleva en marcha desde 1981 en la radio.

Fesser, que habitualmente vive en EEUU, está "encantado" de haberse podido "escapar un ratito a España, a casa". El periodista asegura que "echa de menos la forma de vida de España", pero asegura que los salarios en un país y otro son muy diferentes: "Si yo pudiera trabajar allí, cerrar la puerta y salir a la calle aquí, sería ideal".

Pero, "¿de quién es la culpa de eso?", se pregunta el presentador de laSexta Xplica, remarcando que ahora hay "un gobierno progresista" y que se ha "subido el salario mínimo". "Pero al final, los salarios los pagan los empresarios, ¿no?", reflexiona.

"La pequeña empresa y los autónomos no tienen nada que ver con las grandes empresas. Es más fácil que los autónomos y las pymes vivan agobiados, pero efectivamente, los salarios los pagan los empresarios y es de difícil solución", comenta Cano.

Para Fesser, "se juega con la solidaridad que hay en este país" y también con la falta de movilidad y el hecho de que se tenga siempre a la familia para que te eche una mano: "En EEUU estás tú solo contra el mundo y aquí abusan de eso. Si la gente no tuviera ese tejido social de protección, aquí habría una revolución ya montada en la calle".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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