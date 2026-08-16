"Piensas en lo que has dejado allá": cansancio entre los desalojados por el fuego de Peñas de Riglos tras ocho días lejos de casa

El contexto Las llamas han obligado a evacuar 19 núcleos urbanos y hay 1.045 desalojados. La noche ha sido favorable en las labores de estabilización, en las que trabajan más de 1.000 efectivos.

El incendio en Peñas de Riglos lleva ocho días activo, afectando a más de 16.000 hectáreas y obligando a evacuar 19 núcleos urbanos, dejando a 1.045 personas fuera de sus hogares. Más de 1.000 efectivos combaten el fuego, mientras los vecinos, preocupados, esperan noticias. Ramón, uno de los evacuados, lamenta la pérdida de sus huertos. Protección Civil ha emitido alertas para excursionistas y Francia ha enviado 100 bomberos y un helicóptero en apoyo. El viento y las altas temperaturas complican la estabilización del fuego. Un presunto responsable ha sido detenido y encarcelado en Zaragoza.

El incendio de Peñas de Riglos lleva ocho días activo. Ocho días en los que las llamas no han hecho más que avanzar para llegar a afectar a más de 16.000 hectáreas. Para obligar a evacuar a 19 núcleos urbanos. Para hacer que 1.045 vecinos duerman fuera de sus casas sin saber qué se encontrarán al volver. El tiempo sigue corriendo con un fuego contra el que luchan ya más de 1.000 efectivos.

Los vecinos y las vecinas, cansados. Cansados y preocupados. "Aquí se está muy bien, pero se hace cansado porque piensas en lo que has dejado allá", ha comentado Ramón.

"Teníamos en mucha estima unos huerticos que tenemos al lado de casa. Los hemos ido regando... pero ya hace ocho días. Cuando volvamos estarán secos", ha compartido.

Alguno salió con prisa ante la cercanía de las llamas: "Este vestido me lo han dado pero claro, se ensucia también. No me cogí ni siquiera un peine".

Son decenas de largas e intensas jornadas de lucha contra el fuego, en una noche que eso sí ha sido favorable para estabilizar las llamas. "El problema es el cambio de viento", cuenta una vecina evacuada de Santa Cruz de la Serós.

En las últimas, Protección Civil ha enviado varios Es-Alert para los excursionistas, avisándoles de que acudan a entornos urbanos. "Nos han dicho que cerremos ventanas, que desalojemos un poco todo lo que tengamos alrededor de productos abrasivos por si caen chispas o brasas", cuenta una vecina.

Mientras, Francia ha respondido a la solicitud de ayuda y va a incorporar a 100 Bomberos y un helicóptero. Desde Madrid y Cataluña también llegan refuerzos.

Se espera que las temperaturas de la tarde superen los 30 grados. Junto a unas rachas de viento que podrían llegar a ser de 35 kilómetros por hora, se hará complicado que el fuego pueda ser estabilizado.

Ya hay un presunto responsable de las llamas, que ha ingresado en la cárcel de Zuera, en Zaragoza. La investigación el sitúa en el punto exacto en el que comenzó el fuego.

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