Juan Luis Cano, conocido periodista radiofónico, cuenta en Zapeando cuales son sus canciones preferidas. La mitad de 'Gomaespuma' cuenta que para cocinar escogería la canción 'Experto en cocina marítima' de No me pises que llevo chanclas. "Me da buen rollo, me recuerda a buenos tiempos y Pepe, el compositor y cantante, es un tío estupendo", cuenta el periodista.

Para conducir, Juan Luis elige una canción rock de un cantante madrileño: 'Maneras de vivir" de Rosendo. "Es una canción que me da marcha, conduciendo no puedes quedarte ahí amodorrado", indica. Como 'canción de su verano' Cano escoge 'Sea' de Jorge Drexler debido a que le recuerda a las vacaciones que ha pasado en Ibiza. "Cierro los ojos y me recuerda a mar, felicidad, familia, paisajes... me da muy buen rollo", afirma Juan Luis.

En cuanto a la canción que más le gustaba pinchar en la radio, el periodista tiene claro que es 'Aquarius' de Raphael. "En 'Gomaespuma' era como un himno", confiesa. Para salir a correr le gusta la versión de 'Adiós, Málaga la bella' de Enrique Morente de la película 'El barbero de Picasso'.

El periodista, además, no duda en recordar el 'maratón' solidario que ha organizado la Fundación Gomaespuma que se celebrará el próximo seis de octubre. "Es la maratón más corta de la historia, en vez de 42 kilómetros y 190 metros, van a ser 42 metros y 19 centímetros", explica. Por último, Juan Luis desvela cuál el la canción de su vida. "Es la sinfonía de 'Gomaespuma'", cuenta, "entorno a ese programa ha girado toda mi vida".