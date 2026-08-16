Desde subir al techo del coche a buscar zonas elevadas o cerrar puertas y ventanas: qué hacer ante una riada

Los detalles Ante una situación de este tipo, la prevención puede marcar la diferencia. La primera recomendación pasa por estar atentos a las alertas meteorológicas y a las indicaciones de los servicios de emergencia.

Un reciente terremoto en Granada y una riada mortal en Ponferrada nos recuerdan la importancia de saber actuar ante desastres naturales. La prevención es clave: estar atentos a alertas meteorológicas y seguir las indicaciones de emergencia. En caso de inundación, es crucial permanecer en casa y evitar zonas de riesgo como ríos y barrancos. Los conductores deben evitar atravesar zonas inundadas, ya que pocos centímetros de agua pueden arrastrar un coche. Si el agua entra en un edificio, se debe buscar altura y no intentar rescatar objetos. En el campo, es esencial no cruzar corrientes de agua. Ante una persona atrapada, se debe intentar ayudar desde una posición segura sin poner en riesgo la propia seguridad.

Hace apenas unas horas, un terremoto en Granada volvía a recordarnos que la naturaleza puede sorprendernos en cualquier momento. Este sábado, una riada mortal en Ponferrada, en León, vuelve a poner el foco en una pregunta fundamental: ¿sabemos cómo actuar cuando una inundación nos sorprende?

Ante una situación de este tipo, la prevención puede marcar la diferencia. La primera recomendación pasa por estar atentos a las alertas meteorológicas y a las indicaciones de los servicios de emergencia. En caso de que exista riesgo de inundaciones, lo más seguro es permanecer en casa y alejarse de ríos, barrancos, cauces y otras zonas susceptibles de acumular agua.

Uno de los principales peligros aparece cuando el agua sorprende a los conductores. Aunque la corriente parezca débil o el nivel del agua sea aparentemente bajo, no se debe intentar atravesar una zona inundada.

Ramsés Martí, especialista en seguridad subacuática, advierte: "No hay que coger el coche porque con pocos centímetros de agua el coche va a perder adhrencia y nos vamos a ver arrastrados. Si eso sucediera, bajar ventanas y subrirnos al techo del coche". Ante previsión de lluvias intensas, es importante evitar desplazamientos innecesarios, priorizar las carreteras principals y mantenerse alejado de las vías secundarias que puedan quedar anegadas.

Si el agua comienza a entrar en un edificio, el objetivo debe ser ganar altura. No hay que bajar al sótano, al garaje ni a las plantas inferiores para intentar sacar el coche o recuperar objetos. Lo recomendable es subir a las zonas más altas del inmueble, cerrar puertas y ventanas y seguir en todo momento las instrucciones de los servicios de emergencia: "Podríamos intentar previamente colocar elementos que frenaran el acceso del agua a la vivienda", añade el experto.

El riesgo también aumenta para quienes se encuentran en el campo, en una ruta de montaña o cerca de un cauce. En estas circunstancias, no hay que intentar cruzar una corriente de agua, aunque parezca poco profunda.

Además, cuando existe margen para anticiparse a la llegada del agua, pueden colocarse elementos que dificulten su entrada en la vivienda. Barreras improvisadas o sistemas específicos pueden ayudar a reducir la cantidad de agua que accede al inmueble, aunque nunca deben dar una falsa sensación de seguridad. Lo más seguro es alejarse del cauce y buscar una zona elevada.

¿Qué hacer si alguien es arrastrado?

Ante una persona atrapada por la corriente, nunca debemos poner en peligro nuestra propia seguridad. La recomendación es buscar desde una posición segura algún objeto que pueda flotar o servir para que la persona se agarre: "Intentar acercarle algo que flote, alguna rama, alguna cosa larga, sin ponernos nosotros en peligro. Pero en una riada va a ser complicado".

Tampoco debemos aparcar el coche en zonas inundables. La trágica DANA de Valencia de hace dos años dejó para el desgüace cerca de 140.000 vehículos.

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