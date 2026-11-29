Los detalles La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ha llegado sobre las 11:00 horas a ejercer su voto en el Institut La Sedeta, situado en la calle Indústria de Barcelona. A su salida, ha animado a la ciudadanía a salir a votar "en masa" porque en estas elecciones "nos jugamos mucho".

Ada Colau, candidata del Frente Amplio, ha votado en el Institut La Sedeta de Barcelona. Al salir, ha animado a la ciudadanía a votar masivamente, destacando la importancia de estos comicios y lo que está en juego. Subrayó la necesidad de que la mayoría social trabajadora defienda la democracia, los servicios públicos y los derechos fundamentales. Colau enfatizó el papel crucial de las mujeres en estas elecciones, animándolas a alzar la voz. Además, hizo un llamamiento a la Cataluña antifascista, esperando que continúe oponiéndose a la ultraderecha.

Sobre las 11:00, la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, llegaba para cumplir su cita con las urnas en estas elecciones del 29N al Institut La Sedeta, situado en la calle Indústria de Barcelona.

A su salida, Colau ha animado a toda la ciudadanía "a votar en masa": "La ciudadanía tiene muy claro que estas elecciones son muy importantes, que no son unas elecciones cualquiera y que hay mucho en juego".

"Es importante que la mayoría social trabajadora vaya a votar para defender la democracia, los servicios públicos, el derecho a la vivienda, las condiciones de vida digna, las pensiones, los salarios justos", ha afirmado Colau.

Además, ha tenido unas importantes palabras para las mujeres, porque, admite, "ellas tendrán la última palabra": "Es un día en el que las mujeres tienen que alzar la voz, no estar calladas. Creo que ellas tendrán la última palabra de estas elecciones", afirma contundente la candidata del Frente Amplio.

Por último, ha hecho un llamamiento a la "Cataluña antifascista". "Cataluña nunca se ha puesto de perfil a la hora de parar al fascismo y a la ultraderecha y espero que siga así", ha concluido.

Ada Colau ha sido la tercera candidata de los cuatro grandes partidos nacionales en ejercer su derecho al voto, tras Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que han votado en la capital madrileña a las 09:00 y a las 10:30, respectivamente.

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