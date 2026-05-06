Desmontando los bulos de Vox sobre las políticas verdes: no, el Gobierno no ha destruido presas

¿Por qué es importante? El partido de ultraderecha ha hecho bandera a lo largo de los años del negacionismo climático, lanzando diferentes bulos y desinformaciones para cargar contra las políticas verdes.

Vox hace bandera de su negacionismo climático refiriéndose a las políticas verdes como "terrorismo o fanatismo climático". Un discurso que, sobre todo, hemos podido escuchar en boca del líder de la formación, Santiago Abascal.

Para atacar estas políticas, el partido de ultraderecha se apoya en bulos y desinformaciones, asegurando que "el terrorismo climático nos arruina y mata".

Jesús Espinosa ha desmontado algunas de las mentiras que han lanzado en este tiempo. Uno de los bulos más sonados es en el que afirman que "España ha impedido la construcción de infraestructuras hidráulicas para contener las inundaciones de agua en momentos puntuales".

Abascal ha defendido que todo esto ha sido "destruido o paralizado" por políticas "del fanatismo climático".

El periodista ha dejado claro que es mentira lo que afirma de que se han destruido presas. "Lo que se han derribado son pequeñas barreras fluviales", ha explicado, señalando que esto no es una presa y que "ni siquiera retiene agua".

"Son pequeñas barreras fluviales que estaban en desuso y necesitaban un cambio", ha aclarado, reiterando que es completamente falso que se estén destruyendo presas. Por tanto, ha indicado que tampoco es verdad que esto "agrave acontecimientos climáticos como la DANA", ya que no se ha sucedido.

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