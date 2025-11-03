Anabel, afectada por los cribados: "Por culpa de Moreno Bonilla he tenido que vender mi casa y estoy viviendo con mi hermana"

"Me da ansiedad Moreno Bonilla", asegura Anabel, a la que le han quitado un pecho por los errores en el cribado de cáncer en Andalucía: "No me merezco esto, pero lo acepto, pero que no le pase a más mujeres".

Durante su reportaje en la manifestación contra los fallos por el cribado en el cáncer de mama en Andalucía, Andrea Ropero charló en El Intermedio con Anabel, una de las mujeres afectadas. Anabel contó que había estado "un año sin saber" que tenía cáncer de mama: "Estoy dolorida porque llevo una semana operada, pero estoy muy emocionada de que haya venido mucha gente". Además, Anabel explicó que había sufrido duras consecuencias por estos errores: "Me han hecho mastectomía en el pecho derecho y operación en el izquierdo, que tenía un nódulo benigno y me lo han quitado". Y, tras tener que operarse por ese retraso en los resultados, Anabel aseguró que "nadie" de la Junta de Andalucía se había puesto en contacto con ella.

Ahora, la mujer acude al plató de laSexta Xplica para contar más detalles de su dura situación. "Me da ansiedad el señor Juanma Moreno Bonilla", asegura Anabel, que destaca que es el que le "ha tocado": "Por su culpa he vendido mi casa y estoy viviendo en casa de mi hermana". "Le digo a las mujeres que estén pendiente, y eso, me provoca ansiedad", destaca Anabel, que afirma que no le va a insultar, pero le gustaría que Moreno Bonilla le preguntara cómo está.

"Y como yo, ¿cuántas mujeres hay? ¿y cuántos hombres hay que por ser hombres no lo están diciendo?", se pregunta Anabel en el plató, donde destaca que "están jugando con la salud" de los ciudadanos. "No entiendo de política, ni de lo que hablan, entiendo que soy una persona de la calle muy trabajadora y he sido una persona muy alegre y estoy triste", afirma Anabel, que, entre lágrimas, sostiene: "Yo no me merezco esto, pero lo acepto, pero que no le pase a más mujeres".

"Tienen que arreglarlo, llevamos un mes y algo y no hay nada y vamos a peor", asegura Anabel, que afirma que "los médicos están muertos en vida". "Entro en el hospital por la mañana y salgo por la tarde noche y mi oncóloga sigue ahí y el radiólogo siempre está el mismo. ¿No hay más?, ¿no hay turnos?".

