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Gonzalo Bernardos tira de ironía tras escuchar las quejas del joven del PP: "Me voy a poner a llorar"

Jon Echevarría, de las Nuevas Generaciones del PP, asegura en laSexta Xplica que los jóvenes han sido condenados a vivir peor que sus padres y el economista Gonzalo Bernardos le responde con seis palabras.

Gonzalo Bernardos tira de ironía tras escuchar las quejas del joven del PP sobre la situación de la juventud: "Me voy a poner a llorar"

El economista Gonzalo Bernardos responde con evidente ironía a la intervención de Jon Echevarría, miembro de las Nuevas Generaciones del Partido Popular, durante el programa laSexta Xplica. Tras escuchar su diagnóstico sobre la situación de los jóvenes, Bernardos replica con un escueto y sarcástico "me voy a poner a llorar".

Sus palabras llegan después de que Echevarría haya realizado una intervención de fuerte carga crítica sobre la brecha generacional en España. El joven defiende que "cada vez más jóvenes" creen que no van a tener pensión "o que va a ser ridícula".

"Hace 20 años los jóvenes teníamos el 8 % de la riqueza nacional y hoy es un 2 %", afirma, mientras que los mayores de 75 años "han pasado del 8 al 20 %".

"Los jóvenes somos más pobres hoy que en el año 2008", insiste, y señala que los mayores de 65 años "han incrementado su renta un 18 %", para después hablar de que "por primera vez en la historia, la pensión promedio de jubilación es más alta que el salario medio de un joven", del problema de la vivienda y de que España tiene "el paro juvenil más alto de la Unión Europea".

"Nos han condenado a vivir peor que nuestros padres, nos han condenado a sufrir un atraco fiscal cada vez mayor para financiar unas pensiones que no sabemos si vamos a recibir y en qué condiciones. Por eso desconfiamos. Es que nos han condenado a la ruina", lamentó. Una intervención que provoca quejas y resoplidos en el plató... como el de Gonzalo Bernardos.

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