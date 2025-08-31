Gonzalo Bernardos señala la "tomadura de pelo" sobre la vivienda: "En 2024 solo ha habido 3.200 casas protegidas de alquiler"

El economista ha aseverado que, después de un 2024 en el que "todo el mundo decía que la vivienda es tan importante", las casas protegidas son ínfimas.

El mercado de la vivienda ha sido el tema central del debate en laSexta Xplica. Y, durante el mismo, Gonzalo Bernardos ha señalado la gran "tomadura de pelo" de que se haya destacado durante tanto tiempo que hay que solucionar el acceso a un hogar.

"En 2024, después de decir todo el mundo que la vivienda es tan importante, solo 3.200 viviendas protegidas de alquiler. Tomadura de pelo gigante", ha sentenciado el economista.

Por su parte, Jorge Galindo ha añadido varias soluciones para agilizar la entrada de personas en una casa, como construir más o hacer un seguro de impagos de alquiler público basado en el sistema francés.

