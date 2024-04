Durante el debate de laSexta Xplica, la hostelería y todo a lo que ello le incumbe ha sido un tema de debate, lo que ha llevado a un momento de tensión cuando un hostelero hablaba de los beneficios del sector, unos argumentos con los que no estaba de acuerdo Gonzalo Bernardos.

"El año pasado la restauración incrementó sus ventas en un 4,5%. En hostelería nos hemos tenido que adaptar a una nueva legislación y eso se ha hecho en un tiempo récord. Veis los restaurantes llenos los sábados y los domingos", ha explicado David Ariza, propietario de un restaurante.

Sin embargo, este argumento no ha convencido a Gonzalo Bernardos, que se ha posicionado en contra de esa afirmación: "Eso no te lo crees ni tú. No me cuentes cuentos. Los únicos que no tienen que llorar aquí son los hosteleros".