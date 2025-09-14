Ahora

Retrasos por un fuego

Un incendio forestal en Calatayud obliga a detener la circulación de trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona

Los detalles Aunque la circulación se ha retomado pasadas las 18:00 horas, los convoys de ambas ciudades podrían sufrir retrasos durante la tarde de este domingo.

Un incendio forestal en Calatayud obliga a detener la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.
Un incendio cercano a la vía en Catalayud, Zaragoza, ha obligado a detener la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, asegura Ouigoen sus redes sociales.

Aunque la circulación se ha retomado pasadas las 18:00 horas, los convoys de ambas ciudades podrían sufrir retrasos durante la tarde de este domingo.

El fuego, que ha alcanzado cinco hectáreas, ha sido localizado en Huérmeda, en una zona muy próxima a la boca del túnel del punto kilométrico 227, según ha informado el Dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios de Aragón (INFOAR). La zona más afectada ha sido en el tramo de circulación ferroviaria entre Calatayud y Ricla.

Tanto el Gobierno de Aragón como el Ministerio de Transportes han desplegado en la zona cinco helicópteros, dos de Infoar con sus respectivas cuadrillas helitransportadas, otros del MITECO y la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Daroca, además de tres brigadas terrestres, dos autobombas.

Asimismo, han colaborado los Bomberos de la DPZ y agentes de Protección Civil. El operador de alta velocidad Ouigo ha pedido a los viajeros, en su cuenta oficial de X, que permanezcan atentos a sus correos electrónicos.

